Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven Betrachtungszeitraum vom 13.02.-15.02.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person durch winterbedingte Glätte Am Freitagmorgen befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin den Sengwarder Weg aus Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Sengwarden. Aufgrund der glatten, winterlichen Fahrbahn kommt der Pkw nach links von der Straße ab und kommt in einem Graben zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Einbruch in Wohnung

In der Kolberger Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Wohnungseinbruch. Während der Abwesenheit des Wohnungsmieters wird die Wohnungstür der tatbetroffenen Wohnung aufgebrochen. Aus der Wohnung werden Elektronikartikel entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Spurensicherung durchgeführt.

Diebstahl von E-Bike / Zeugenaufruf

Am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr, wird ein unverschlossenes Fahrrad vor der Nordseepassage, in Höhe der dortigen Rambla, entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Ladendiebstahl/Widerstand gegen Polizeibeamte Am Samstagnachmittag kommt es in einem, zu dieser Zeit durch Kunden stark frequentierten Bekleidungsgeschäftes in der Marktstraße, zunächst zu einem Ladendiebstahlsdelikt von einem 27-jährigen Beschuldigten. Während der Sachverhaltsaufnahme greift der Beschuldigte die beiden eingesetzten Polizeivollzugsbeamten an. Der Beschuldigte wird festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Gegen ihn werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Beamten bleiben bei dem Einsatz unverletzt.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

