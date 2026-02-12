Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pikanter Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag waren zwei 13-jährige Langfinger in der Fußgängerzone unterwegs. Als sie in einem Drogeriemarkt den Alarm auslösten, dürfte ihnen vor allem das erbeutete Diebesgut die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben. Kurz vor 14 Uhr informierte die Filialleitung die Polizeikräfte des Haus des Jugendrechts über den Vorfall. Vor Ort nahmen die Beamten die beiden 13-jährigen Mädchen in Obhut. Gestohlen hatten die Kinder neben Süßwaren, Kosmetikartikeln und Spielzeugfiguren auch einen etwas schlüpfrigeren Artikel: ein Sexspielzeug. Die Einsatzkräfte nahmen eine Anzeige auf und überstellten die Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten. Mit 13 Jahren sind sie zwar noch nicht strafmündig, doch eine Lehre war es den Kindern hoffentlich trotzdem. |kle

