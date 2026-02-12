PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Teenager begehen Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich unerlaubt in einer Schule in der Martin-Luther-Straße aufhielten, haben sich zwei Teenager eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingehandelt. Die zwei 17- und 18-Jährigen fielen gegen 9:30 Uhr einer Mitarbeiterin der Schule auf, wie sie im Gebäude rauchten und sich verbal provokant verhielten. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen hatten sie das Gelände verlassen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die jungen Männer in der Nähe der Schule an und erteilten ihnen einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Zusätzlich erhielten sie durch die Schulleitung ein Hausverbot. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:16

    POL-PDKL: Schlägerei im Schulbus

    Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Polizei wurde am Mittwochnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Schulkindern im Bus zwischen Katzweiler und Mehlbach, gemeldet. Laut Meldung sei ein Junge dabei verletzt worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen und einen Neunjährigen, der in den Streit involviert war. Der andere Beteiligte der Schlägerei hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Nach ersten Ermittlungen war es zunächst zu ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:01

    POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße

    Kaiserslautern (ots) - Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch in der Mainzer Straße durchgeführt. Von 10 bis 14 Uhr nahmen sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Dabei wurden elf Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer geahndet. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen. Zusätzlich wurden ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:09

    POL-PDKL: Tretroller unter Auto - Sturz oder Unfall? Die Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es in der Pariser Straße zu einem Vorfall, an dem ein junges Mädchen beteiligt war. Zwei Zeuginnen beobachteten nahe der Einmündung Pariser Straße / Schusterstraße ein etwa neun- bis zehnjähriges Mädchen, das auf dem Gehweg saß. In unmittelbarer Nähe befand sich ein weißer VW Tiguan. Unter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren