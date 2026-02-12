Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Teenager begehen Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich unerlaubt in einer Schule in der Martin-Luther-Straße aufhielten, haben sich zwei Teenager eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingehandelt. Die zwei 17- und 18-Jährigen fielen gegen 9:30 Uhr einer Mitarbeiterin der Schule auf, wie sie im Gebäude rauchten und sich verbal provokant verhielten. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen hatten sie das Gelände verlassen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die jungen Männer in der Nähe der Schule an und erteilten ihnen einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Zusätzlich erhielten sie durch die Schulleitung ein Hausverbot. |elz

