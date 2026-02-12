Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei im Schulbus

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern)

Der Polizei wurde am Mittwochnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Schulkindern im Bus zwischen Katzweiler und Mehlbach, gemeldet. Laut Meldung sei ein Junge dabei verletzt worden.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen und einen Neunjährigen, der in den Streit involviert war. Der andere Beteiligte der Schlägerei hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Nach ersten Ermittlungen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Dabei soll ein 15-Jähriger den Neunjährigen körperlich angegriffen haben, so dass dieser im Anschluss über Schmerzen klagte. Der Junge wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht, konnte aber ohne Feststellung von sichtbaren Verletzungen den Rettungswagen wieder verlassen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. |elz

