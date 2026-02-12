PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei im Schulbus

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Schulkindern im Bus zwischen Katzweiler und Mehlbach, gemeldet. Laut Meldung sei ein Junge dabei verletzt worden.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen und einen Neunjährigen, der in den Streit involviert war. Der andere Beteiligte der Schlägerei hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Nach ersten Ermittlungen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Dabei soll ein 15-Jähriger den Neunjährigen körperlich angegriffen haben, so dass dieser im Anschluss über Schmerzen klagte. Der Junge wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht, konnte aber ohne Feststellung von sichtbaren Verletzungen den Rettungswagen wieder verlassen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:01

    POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße

    Kaiserslautern (ots) - Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch in der Mainzer Straße durchgeführt. Von 10 bis 14 Uhr nahmen sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Dabei wurden elf Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer geahndet. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen. Zusätzlich wurden ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:09

    POL-PDKL: Tretroller unter Auto - Sturz oder Unfall? Die Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es in der Pariser Straße zu einem Vorfall, an dem ein junges Mädchen beteiligt war. Zwei Zeuginnen beobachteten nahe der Einmündung Pariser Straße / Schusterstraße ein etwa neun- bis zehnjähriges Mädchen, das auf dem Gehweg saß. In unmittelbarer Nähe befand sich ein weißer VW Tiguan. Unter dem ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:35

    POL-PDKL: Bedrohung in Supermarkt

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Zollamtstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann war aufgrund seines unangemessenen Verhaltens von einem Mitarbeiter des Marktes verwiesen worden. Daraufhin bedrohte er den Angestellten. Nach Angaben des 49-jährigen Verkäufers soll er hierbei ein Klappmesser aus seiner Jackentasche geholt und es in die Richtung des Mitarbeiters gehalten haben. Die Klinge sei jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren