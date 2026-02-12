Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße

Kaiserslautern (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch in der Mainzer Straße durchgeführt. Von 10 bis 14 Uhr nahmen sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Dabei wurden elf Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer geahndet. Die Fahrer müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen. Zusätzlich wurden fünf "Gurtmuffel" festgestellt, die nicht angeschnallt waren. Sie erhielten eine kostenpflichtige Verwarnung.

Drei Fahrern wurden Mängelberichten ausgestellt, weil die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug defekt war und zwei Fahrzeugführer wurden verwarnt, weil ihre Ladung unzureichend gesichert war. Sie müssen jetzt innerhalb einer festgelegten Frist die Mängel beheben.

Bei vier Pkws wurden durch die Beamten Modifikationen an den Autos festgestellt, die nicht zulässig sind. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell