Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin in der Alex-Müller-Straße gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist ein 68-jähriger Autofahrer gegen 7:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in den Kreisverkehr in Richtung Morlauterer Straße eingebogen. Dabei achtete er nicht auf die bevorrechtigte Radfahrerin, die sich schon im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Ein Schaden am Pkw konnte nicht festgestellt werden. |elz

