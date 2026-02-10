Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Schulbus

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es in der Stresemannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit rund 40 Kindern besetzt und auf dem Weg zur Schule, als ein 31-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte. Dabei beachtete er den vorbeifahrenden Bus nicht, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstanden Streifschäden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.200 Euro beziffert. Ein siebenjähriges Schulkind klagte infolge des Unfalls über Schmerzen im Bereich des Fußknöchels. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Das Busunternehmen organisierte einen Ersatzbus, der etwa 20 Minuten nach dem Unfall an der Unfallstelle eintraf. Die Grundschüler konnten anschließend mit Verspätung an ihrer Schule abgesetzt werden. Gegen den 31-jährigen Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kle

