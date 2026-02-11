Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung in Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Zollamtstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann war aufgrund seines unangemessenen Verhaltens von einem Mitarbeiter des Marktes verwiesen worden. Daraufhin bedrohte er den Angestellten. Nach Angaben des 49-jährigen Verkäufers soll er hierbei ein Klappmesser aus seiner Jackentasche geholt und es in die Richtung des Mitarbeiters gehalten haben. Die Klinge sei jedoch nicht ausgeklappt gewesen. Der Verkäufer ging auf Abstand, woraufhin der 37-Jährige das Geschäft verließ. Alarmierte Polizeikräfte kontrollierten ihn wenig später in der Nähe des Ladens. Bei der Durchsuchung fanden sie das Messer und stellten es sicher. Der Mann räumte gegenüber den Beamten ein, dass es zu einem Streit gekommen wäre, bestritt jedoch jemanden bedroht zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell