POL-UN: Bergkamen - 14-Jährige stürzt acht Meter in die Tiefe

Selm (ots) - Selm ist Mittwochfrüh (07.05.2025) in das Visier von Tätern gerückt, die es auf Zigaretten abgesehen haben. Zwischen 02.30 Uhr und 03.20 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Glastür eines Lebensmittelmarktes an der Ludgeristraße in Selm ein und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Wer Hinweise zu den gesuchten Tätern und der Tatnacht geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 ...

