PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tretroller unter Auto - Sturz oder Unfall? Die Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es in der Pariser Straße zu einem Vorfall, an dem ein junges Mädchen beteiligt war. Zwei Zeuginnen beobachteten nahe der Einmündung Pariser Straße / Schusterstraße ein etwa neun- bis zehnjähriges Mädchen, das auf dem Gehweg saß. In unmittelbarer Nähe befand sich ein weißer VW Tiguan. Unter dem rechten Vorderreifen lag ein Tretroller. Zudem befand sich eine männliche Person bei dem Fahrzeug, die offenbar auch zu dem Geschehen gehörte.

Da die beiden Frauen befürchteten, das Mädchen könne angefahren worden sein, boten sie ihre Hilfe an. Der Mann lehnte jedoch ab und sagte den Zeuginnen, dass sich kein Unfall ereignet habe. Verunsichert verständigten die Frauen die Polizei. Als die Streife eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt.

Der Tiguan-Fahrer konnte durch die Beamten ausfindig gemacht und zur Sache befragt werden. Seinen Angaben zufolge sei das Mädchen ohne Fremdeinwirkung auf dem Gehweg gestürzt. Als er ihr anbot, ihre Eltern oder den Rettungsdienst zu verständigen, sei sie plötzlich davongefahren.

Bislang ist unklar, wer das Mädchen ist und ob es sich tatsächlich um einen Sturz oder möglicherweise doch um einen Verkehrsunfall handelte. Darum bitten die Beamten nun Zeugen, die gesehen haben, was passierte, oder die Hinweise zur Identität des Mädchens geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:35

    POL-PDKL: Bedrohung in Supermarkt

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Zollamtstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann war aufgrund seines unangemessenen Verhaltens von einem Mitarbeiter des Marktes verwiesen worden. Daraufhin bedrohte er den Angestellten. Nach Angaben des 49-jährigen Verkäufers soll er hierbei ein Klappmesser aus seiner Jackentasche geholt und es in die Richtung des Mitarbeiters gehalten haben. Die Klinge sei jedoch ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:25

    POL-PDKL: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr angefahren

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin in der Alex-Müller-Straße gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist ein 68-jähriger Autofahrer gegen 7:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in den Kreisverkehr in Richtung Morlauterer Straße eingebogen. Dabei achtete er nicht auf die bevorrechtigte Radfahrerin, die sich schon im Kreisverkehr befand. Es kam zum ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 17:00

    POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Schulbus

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es in der Stresemannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit rund 40 Kindern besetzt und auf dem Weg zur Schule, als ein 31-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte. Dabei beachtete er den vorbeifahrenden Bus nicht, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren