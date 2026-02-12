Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tretroller unter Auto - Sturz oder Unfall? Die Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es in der Pariser Straße zu einem Vorfall, an dem ein junges Mädchen beteiligt war. Zwei Zeuginnen beobachteten nahe der Einmündung Pariser Straße / Schusterstraße ein etwa neun- bis zehnjähriges Mädchen, das auf dem Gehweg saß. In unmittelbarer Nähe befand sich ein weißer VW Tiguan. Unter dem rechten Vorderreifen lag ein Tretroller. Zudem befand sich eine männliche Person bei dem Fahrzeug, die offenbar auch zu dem Geschehen gehörte.

Da die beiden Frauen befürchteten, das Mädchen könne angefahren worden sein, boten sie ihre Hilfe an. Der Mann lehnte jedoch ab und sagte den Zeuginnen, dass sich kein Unfall ereignet habe. Verunsichert verständigten die Frauen die Polizei. Als die Streife eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt.

Der Tiguan-Fahrer konnte durch die Beamten ausfindig gemacht und zur Sache befragt werden. Seinen Angaben zufolge sei das Mädchen ohne Fremdeinwirkung auf dem Gehweg gestürzt. Als er ihr anbot, ihre Eltern oder den Rettungsdienst zu verständigen, sei sie plötzlich davongefahren.

Bislang ist unklar, wer das Mädchen ist und ob es sich tatsächlich um einen Sturz oder möglicherweise doch um einen Verkehrsunfall handelte. Darum bitten die Beamten nun Zeugen, die gesehen haben, was passierte, oder die Hinweise zur Identität des Mädchens geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

