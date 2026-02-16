Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wurden im bisherigen Tagesverlauf insgesamt fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Davon ereigneten sich drei Unfälle im Stadtgebiet Wilhelmshaven, ein Unfall im Bereich Varel sowie ein weiterer im Bereich Jever.

Nach derzeitigem Stand blieb es in allen Fällen bei Sachschäden. Die Unfälle standen im Zusammenhang mit glatten Fahrbahnen infolge der winterlichen Witterung.

Die Zahl der Verkehrsunfälle blieb im Verhältnis zu den Witterungsverhältnissen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Das Winterwetter führte zu einzelnen Glätteunfällen, eine größere Schadenslage blieb jedoch aus. Viele Verkehrsteilnehmende haben ihre Fahrweise erkennbar den Straßenverhältnissen angepasst, Geschwindigkeit reduziert und ausreichend Abstand gehalten. Dieses umsichtige Verhalten hat maßgeblich dazu beigetragen, schwerwiegendere Folgen zu vermeiden. Gleichwohl ist weiterhin Vorsicht geboten, da sich die Straßenverhältnisse örtlich kurzfristig ändern können.

