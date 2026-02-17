POL-WHV: Manipulation von Preisetiketten in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots) - Am 16.02.2026 um 11:45 Uhr kam es in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus einem offenen Lagerraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Beschuldigte durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er Gegenstände aus dem Lagerraum entwendete. Der Zeuge nahm dem Beschuldigten die Gegenstände unmittelbar ab. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte in seine nahegelegene Wohnung. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte der Beschuldigte dort ...

mehr