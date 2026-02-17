Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Manipulation von Preisetiketten in Supermarkt
Wilhelmshaven (ots)
Am 16.02.2026 um 12:20 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte der Beschuldigte die Preisetiketten von zwei reduzierten, günstigeren Mangos und brachte diese an zwei höherpreisigen Mangos an. Anschließend passierte er den Kassenbereich und entrichtete lediglich den reduzierten Kaufpreis. Der Vorgang wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
