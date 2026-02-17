PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahldurch falsche Kaufinteressenten in Schortens

Schortens (ots)

Am 13.02.2026 um 17:30 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Juweliergesschäft in der Menkestraße in Schortens gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen ein älteres Ehepaar in einem Geschäft und ließ sich mehrere Ausstellungsstücke in Schatullen zeigen. Nach einiger Zeit bekundeten die beiden Personen Interesse an zwei Goldketten, bei denen es sich um die hochwertigsten Schmuckstücke im Geschäft gehandelt haben soll. Die Stücke wurden daraufhin in einer Schatulle zur Übergabe vorbereitet.

Das Ehepaar übergab eine Anzahlung. Für den restlichen Kaufpreis wolle man eine Bank aufsuchen. Anschließend verließen die Personen das Geschäft zu Fuß in unbekannte Richtung. Als die vermeintlichen Kaufinteressenten nicht zurückkehrten, wurde die Schatulle überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Goldketten fehlten. Die Polizei wurde informiert. Das Ehepaar wird wie folgt beschrieben: 

   - beide Mitte 60 Jahre alt 
   - etwa 165-170 cm groß 
   - Frau mit kräftiger Statur 
   - Mann mit normaler Statur 
   - fußläufig in unbekannte Richtung entfernt

Die Ermittlungen wegen Diebstahl dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

