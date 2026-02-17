PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 93 in Sillenstede

Sillenstede (ots)

Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Mühlenreihe (K 93) aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde augenscheinlich leicht verletzt. Vorsorglich erfolgte ein Transport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Neben den Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Sillenstede im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

