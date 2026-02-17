Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall auf der K 93 in Sillenstede
Sillenstede (ots)
Am 16.02.2026 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Mühlenreihe (K 93) aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrtrichtung Waddewarden. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde augenscheinlich leicht verletzt. Vorsorglich erfolgte ein Transport mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Neben den Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Sillenstede im Einsatz.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell