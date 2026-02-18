Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl mit Widerstand in der Friedrich-Paffrath-Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.02.2026 um 09:41 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der 25-jährige Beschuldigte diverse Lebensmittel aus dem Markt. Nachdem er durch einen Mitarbeiter angesprochen wurde, ließ er die Ware zurück und versuchte zu flüchten.

Der Mitarbeiter versuchte, den Beschuldigten aufzuhalten. Dabei wurde der Mitarbeiter im Gesichtsbereich verletzt.

Der Beschuldigte konnte im Nahbereich angetroffen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten leistete er Widerstand.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

