PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hund greift Spaziergängerin in der Plaggestraße an - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 05.02.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in der Plaggestraße, in Höhe der Grundschule in Schortens, zu einem Vorfall mit einem Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau, die mit ihrem eigenen Hund spazieren ging, von einem anderen Hund, mutmaßlich einem Boxer, verletzt. Bei dem Versuch, den fremden Hund abzuwehren, stürzte die Frau zu Boden und erlitt hierbei Verletzungen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine weibliche Person gesucht, die als Ersthelferin vor Ort gewesen sein soll. Zudem werden weitere Zeugen gebeten, sich zu melden, die Angaben zu dem Hund oder dem Hundehalter machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461/98493-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren