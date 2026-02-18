Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hund greift Spaziergängerin in der Plaggestraße an - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 05.02.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in der Plaggestraße, in Höhe der Grundschule in Schortens, zu einem Vorfall mit einem Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau, die mit ihrem eigenen Hund spazieren ging, von einem anderen Hund, mutmaßlich einem Boxer, verletzt. Bei dem Versuch, den fremden Hund abzuwehren, stürzte die Frau zu Boden und erlitt hierbei Verletzungen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine weibliche Person gesucht, die als Ersthelferin vor Ort gewesen sein soll. Zudem werden weitere Zeugen gebeten, sich zu melden, die Angaben zu dem Hund oder dem Hundehalter machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461/98493-0 entgegen.

