Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschendiebstahl während des Einkaufs - Polizei gibt Präventionshinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.02.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte während des Einkaufs ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Ein bislang unbekannter Beschuldigter nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete die Handtasche aus dem Einkaufswagen. Nachdem das Fehlen bemerkt wurde, suchte die Geschädigte gemeinsam mit ihrem Ehemann den Markt ab und konnte die Handtasche wieder auffinden. Aus dieser war jedoch die Geldbörse entwendet worden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: - Tragen Sie Handtaschen möglichst körpernah und verschlossen. - Legen Sie Taschen oder Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen. - Bewahren Sie Geldbörsen, Smartphones und Dokumente möglichst in verschlossenen Innentaschen auf. - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden. Taschendiebe nutzen gezielt kurze Momente der Unachtsamkeit.

