Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Waldstraße

Schortens (ots)

Am 18.02.2026 gegen 15:00 Uhr parkte ein Geschädigter seinen Pkw am Fahrbahnrand der Waldstraße in Schortens, gegenüber eines dortigen Geschäftes.

Eine Zeugin beobachtete, wie ein anderer Pkw beim Ausparken das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug streifte. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

