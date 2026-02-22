Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven/Friesland für den Zeitraum vom 20. bis 22.02.2026

Wilhelmshaven (ots)

WILHELMSHAVEN

Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr: Am frühen Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, kam es in der Bismarckstraße/Höhe der Kreuzung Banter Weg zur Nötigung einer 25-jährigen Fahrzeugführerin durch einen nicht angekündigten Spurwechsel eines männlichen Volvofahrers. Das 25-jährige Opfer habe dabei eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Als der Verursacher von ihr aus dem Pkw heraus darauf angesprochen worden sei, habe dieser beleidigende Äußerungen und Gesten in ihre Richtung getätigt, den Pkw der Frau überholt und diese erneut ausgebremst. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

Kraftfahrzeugfahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol: Am 21.02.2026 wird auf der Freiligrathstraße/Höhe Neuengrodener Weg im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle eines Opel Corsa gegen 14:45 Uhr festgestellt, dass der 29-jährige verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein Urinvortest liefert ein positives Ergebnis für den Wirkstoff THC. Dem Fahrzeugführer wurde für das nun anhängige Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Pkw Dacia im Altengrodener Weg um 20:24 Uhr wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt bei diesem einen Wert von 0,74 Promille. Auch gegen diesen Kraftfahrzeugführer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung an Pkw in der Weidenstraße: Im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Mazda in der Weidenstraße. Die Bereifung an der Fahrerseite wurde zerstochen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel. 04421-9420, in Verbindung zu setzen.

JEVER

Verkehrsunfall nach Flucht - Fahrzeugführer unter Alkoholverdacht:

Am 22.02.2026 gegen 05:19 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Jever einen Pkw auf der K 99. Zuvor war das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 km/h festgestellt worden. Nach dem Anhalten und der Kontrolle machte der Fahrzeugführer einen alkoholisierten Eindruck. Hierauf wurde er hingewiesen, zudem wurden entsprechende Maßnahmen angekündigt. Der Fahrzeugführer verweigerte jedoch die Durchführung von Tests, startete unvermittelt seinen Pkw und entzog sich der Kontrolle. Es folgte eine Flucht über die Bundesautobahn 29 in Fahrtrichtung Süden. An der Abfahrt Zetel verließ der Fahrzeugführer die Autobahn und verunfallte wenig später in der Straße Klein Schweinebrück in einem Vorgarten. Anschließend flüchtete die Person fußläufig. Im Rahmen intensiver Suchmaßnahmen mit gebündelten Polizeikräften, unter anderem unter Einsatz einer Drohne, konnte der Flüchtige schließlich gestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.

Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven - Führerschein beschlagnahmt: Am Samstag, den 21.02.2026, kam es gegen 12:35 Uhr in 26389 Wilhelmshaven zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Pkw in der Oldenburger Straße (B 210) im Bereich der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Straße an einer dortigen Lichtzeichenanlage zwei Fahrzeuge, die verkehrsbedingt aufgrund des Rotlichts angehalten hatten. Hierbei wurden zwei Fußgängerinnen gefährdet, die beabsichtigten, die Fahrbahn ordnungsgemäß zu überqueren. Der Pkw wurde durch den meldenden Zeugen in Richtung Jever verfolgt. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Jever konnten das Fahrzeug in Jever antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Auf Anordnung des Gerichts wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

VAREL

Varel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger und unerlaubten Entfernen vom Unfallort: Bereits am Freitagabend, gegen 19 Uhr, bog ein 75-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Neuen Straße nach links auf die Bürgermeister-Heidenreich-Straße ein. Hierbei übersah dieser einen 69-jährigen, bevorrechtigten Fußgänger. Dieser wurde von dem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch kurz danach zurück. Der Fußgänger wurde leicht verletzt, eine Zuführung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bockhorn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bockhorner Straße/ Hilgenholter Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Bockhorner Straße nach links in die Hilgenholter Straße einzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihr fahrende 38-jährige Fahrzeugführerin übersah den vor ihren haltenden Pkw und fuhr nahezu ungebremst auf. Die 38-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

