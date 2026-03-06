Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: alkoholisierter Fahrradfahrer belästigt Passanten und bedroht Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 53-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen am Donnerstag (05.03.2026) gegen 18:10 Uhr in Steinenbronn zu tun. Die Polizei war zunächst verständigt worden, da ein offenbar alkoholisierter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeppelinstraße herumschrie, Passanten belästigte und mit einem Fahrrad herumfuhr. Die Person hatte den Parkplatz vor Eintreffen der Streifen verlassen, konnte aber im Rahmen der Fahndung in der Stuttgarter Straße angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Da der aggressive 53-Jährige sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 53-Jährige fortwährend die Einsatzkräfte und bedrohte sie mit dem Tode. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell