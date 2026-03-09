POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Pressestelle vorübergehend nicht erreichbar

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen (08.03.2026) an den Schillerplatz in Pleidelsheim aus, nachdem dort gegen 03:45 Uhr Flammen in einem Wohnhaus gemeldet worden waren. Aus noch ungeklärter Ursache war in einem der obersten Stockwerke eines der dicht nebeneinander gebauten Wohnhäuser am Rande der Kreisstraße 1611 ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl stand kurz darauf in Vollbrand und die ...

