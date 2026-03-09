PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Pressestelle vorübergehend nicht erreichbar

Ludwigsburg (ots)

An die Damen und Herren der Presse:

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist am heutigen Montag, 09.03.2026 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr nicht besetzt. Bitte richten Sie Presseanfragen daher per E-Mail an unser Funktionspostfach ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de. Die Anfragen werden in der Folge beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

