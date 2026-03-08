Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei such Zeugen nach mehreren Auseinandersetzungen im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag (07.03.2026) auf Sonntag (08.03.2026) in der Myliusstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Gegen Mitternacht sollen dort zwei Personengruppen aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten sein, der sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelt haben soll. Ein unbeteiligter 18-Jähriger soll versucht haben, schichtend einzugreifen, wobei er selbst von unbekannten Personen aus den Gruppen verletzt worden sein soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen führte bislang nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Bereits knapp zwei Stunden zuvor (Samstag, 07.03.2026 gegen 22:30 Uhr) hatten Zeugen einen Streit unbekannter Personengruppen im Ludwigsburger Bahnhofsbereich beobachtet und der Polizei gemeldet. Es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und mehrere Personen am Bahnhof und im Innenstadtbereich kontrolliert. Hinweise auf konkrete Straftaten oder an der Auseinandersetzung beteiligte Personen wurden dabei nicht erlangt.

Unklar ist, ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Personengruppierungen gehandelt hat und warum diese in Streit geraten waren. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang derzeit zumindest nicht auszuschließen.

Zeugen, die eine der Auseinandersetzungen beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf Hintergründe oder beteiligte Personen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

