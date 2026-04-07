Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Donnerstagmittag (02.04., 12:45 Uhr) an der Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer eines flüchtigen VW Polo und nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-jähriger Münsteraner mit seinem Pkw den mittleren Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Ein Mann in einem schwarzen VW Polo mit Münsteraner Stadtkennung fuhr von hinten heran und beabsichtigte, auf die Linksabbiegerspur in Richtung Urbanstraße zu wechseln. Bei dem Spurwechsel fuhr der unbekannte Fahrer teilweise linksseitig über den dortigen Bordstein und touchierte gleichzeitig mit der rechten Fahrzeughälfte das Auto des 35-Jährigen. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Urbanstraße.

Die Polizei bittet nun den Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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