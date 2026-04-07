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Polizei Münster

POL-MS: Zwei Fahrräder aus Garten gestohlen - Polizei stellt 37-Jährigen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (02.04., 19:22 Uhr) haben Einsatzkräfte der Polizei einen 37-jährigen Mann gestellt, der zwei Fahrräder aus einem Garten am Peter-Rosegger-Weg gestohlen hat und anschließend mit einem der Fahrräder geflüchtet ist.

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann den Peter-Rosegger-Weg entlanglief. Der Tatverdächtige betrat den Garten eines Grundstücks und entwendete ein Fahrrad, welches er zu einer Sackgasse herausschob. Anschließend betrat er den Garten erneut, entwendete ein zweites Fahrrad und fuhr damit in Richtung Heinrich-Lersch-Weg. Der Zeuge gab bei den Nachbarn Bescheid, welche daraufhin die Polizei verständigten.

Die Beamten stellten den 37-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes. Das Fahrrad fanden sie an einer Bushaltestelle am Brentanoweg und übergaben es später dem Eigentümer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 37-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Sie brachten den Mann zu einer Polizeiwache und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Den 37-jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit erwartet ein umfassendes Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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