Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Handorfer Restaurant - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Einbruch von Freitag (03.04., 22:30 Uhr) auf Samstag (04.04., 07:00 Uhr) in ein Restaurant an der Straße Auf der Laer in Handorf sucht die Polizei nach Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Restaurant, in dem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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