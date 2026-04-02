Polizei Münster

POL-MS: 14-Jähriger bei E-Scooterverkauf beraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (31.03., 18:45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen 14-Jährigen an der Hogenbergstraße mit einem Messer bedroht und dessen E-Scooter geraubt.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 14-Jährige, seinen E-Scooter zu verkaufen, und traf sich dazu mit dem vermeintlichen Käufer an einem Garagagenhof neben einer Schule an der Hogenbergstraße. Nachdem der Interessent eine Probefahrt durchgeführt hatte, bezahlte er den E-Scooter allerdings nicht. Vier jugendliche Personen kamen aus Richtung der Hogenbergstraße hinzu, von denen drei maskiert waren. Einer von ihnen bedrohte den 14-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, den Scooter auszuhändigen. Im Anschluss flüchteten die Personen mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der vermeintliche Käufer soll circa 14 bis 16 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur und seine schwarzen, lockigen Haare waren an den Seiten kurzgeschnitten. Er soll ein "südländisches" Aussehen gehabt haben, trug eine weißgraue Beanie-Mütze der Marke "Louis Vuitton", eine schwarze Bomberjacke der Marke "Mocler" und eine blaue Jeans. Er soll fließend Deutsch gesprochen haben.

Der Täter, der den 14-Jährigen mit einem Messer bedrohte, soll 14 bis 15 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er soll ebenfalls ein "südländisches" Aussehen gehabt haben und trug seine schwarzen Haare nach hinten gegelt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Weste der Marke "Ralph Lauren" und darunter einem schwarzen Pullover der Marke "Stones Island". In seiner schwarzen Hose hatte er Risse. Seine Schuhe waren von der Marke "Gucci".

Die übrigen drei maskierten Personen sollen männlich und größer als 1,80 Meter gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten und zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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