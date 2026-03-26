Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Absteinach/Ober-Abtsteinach: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand/Zeugen gesucht

Abtsteinach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.03.), gegen 3.15 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Hardbergstraße gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der brennende Fiat gelöscht werden. Zudem wurde auch die Tür einer dort befindlichen Firma von einem Unbekannten mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht ausschließen. Ein Tatverdächtiger entfernte sich im Anschluss an das Geschehen mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Unter-Abtsteinach.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden.

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