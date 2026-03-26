Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe erbeuten Geldbörse

Polizei warnt und gibt Tipps

Pfungstadt (ots)

Nach einem Trickdiebstahl auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Eberstädter Straße, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekanntes kriminelles Duo brachte am Dienstag (24.3.) gegen 11.15 Uhr eine 82-jährige Frau um Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte ein Täter die Seniorin zunächst ab, indem er diese auf unter ihrem Autoreifen liegende Reißzwecken aufmerksam machte. Einem weiteren Täter gelang es in einem unbeobachteten Moment, die Geldbörse der Seniorin aus der auf dem Autositz liegenden Handtasche zu stehlen. Im Anschluss suchten die beiden Kriminellen mit ihrer Beute das Weite.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zum Schutz vor Trickdieben gibt die Polizei folgende Tipps und warnt: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken. Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Im Zweifel alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110

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