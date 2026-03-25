Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher in Worfelden/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots)

Einbrecher haben in der Zeit zwischen Montagabend (23.03.) und Mittwochmorgen (25.03.) unter anderem eine Fotokamera und Schmuck aus einem Haus im "Unterdorf" in Worfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter eine Tür zum Gebäude auf und drangen so anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/696-0 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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