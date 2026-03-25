Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Selbstbedienungsladen

Vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (24.3) geriet ein Lebensmittelmarkt am Darmstädter Nordbahnhof gleich zweimal ins Visier Krimineller.

Nach ersten Erkenntnissen drangen ein 26 Jahre sowie ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 3.00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in den Markt ein und nahmen Lebensmittel an sich. Unter Zurücklassen der Beute flüchteten sie zunächst vom Tatort. Im weiteren Verlauf kehrten die beiden jedoch wieder zum Markt zurück. Bei dem erneuten Versuch, Waren zu entwenden, konnten sie vom eingesetzten Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss zur Wache gebracht, wo Anzeige erstattet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

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