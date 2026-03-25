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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Selbstbedienungsladen
Vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (24.3) geriet ein Lebensmittelmarkt am Darmstädter Nordbahnhof gleich zweimal ins Visier Krimineller.

Nach ersten Erkenntnissen drangen ein 26 Jahre sowie ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 3.00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in den Markt ein und nahmen Lebensmittel an sich. Unter Zurücklassen der Beute flüchteten sie zunächst vom Tatort. Im weiteren Verlauf kehrten die beiden jedoch wieder zum Markt zurück. Bei dem erneuten Versuch, Waren zu entwenden, konnten sie vom eingesetzten Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss zur Wache gebracht, wo Anzeige erstattet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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