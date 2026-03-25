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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruch in Autohaus
Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Autohaus im Wersauer Weg einbrachen, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Montagabend (23.3.) und Dienstagmorgen (24.3.) gewaltsam über eine Scheibe Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf, flüchteten im weiteren Verlauf jedoch ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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