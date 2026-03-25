Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruch in Autohaus

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Autohaus im Wersauer Weg einbrachen, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Montagabend (23.3.) und Dienstagmorgen (24.3.) gewaltsam über eine Scheibe Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf, flüchteten im weiteren Verlauf jedoch ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) in Verbindung zu setzen.

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