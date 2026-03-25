Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Darmstadt (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen im Prinz-Emil-Garten hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bereits am Sonntagmorgen (22.3.) wurde ein mit roter Farbe gesprühtes Hakenkreuz an einer Mauer entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Eine weitere Schmiererei in Form eines auf einen Weg gesprühten Hakenkreuzes rief am Dienstagmorgen (24.3.) gegen 07.45 Uhr erneut die Polizei auf den Plan.

Wann genau die Farbschmierereien angebracht wurden, kann derzeit nicht gesagt werden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen?

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

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