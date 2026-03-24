Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, den 21.03.2026 gegen Mittag bis Montag, den 23.03.2026 gegen Abend, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße 17 in 64646 Heppenheim. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort am Straßenrand parkenden schwarzen Mercedes-Benz B-Klasse im Bereich der linken Ecke der Heckschürze. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.: +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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