Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht vier rechtmäßige Eigentümer

Kripo bittet um Hinweise

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Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von vier mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am 8. März 2026 stellten Beamten des 1. Polizeireviers ein schwarzes Rennrad der Marke Cube und ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls sicher.

Am vergangenen Montag (16.3.) konnten Polizeikräfte ein grau-rotes Mountainbike der Marke Mirage sicherstellen.

Am Freitagmittag (20.3.) gegen 12 Uhr fanden die Polizisten ein grünes Pedelec der Marke Fuerdi.

Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

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