PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht vier rechtmäßige Eigentümer
Kripo bittet um Hinweise

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht vier rechtmäßige Eigentümer / Kripo bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von vier mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am 8. März 2026 stellten Beamten des 1. Polizeireviers ein schwarzes Rennrad der Marke Cube und ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls sicher.

Am vergangenen Montag (16.3.) konnten Polizeikräfte ein grau-rotes Mountainbike der Marke Mirage sicherstellen.

Am Freitagmittag (20.3.) gegen 12 Uhr fanden die Polizisten ein grünes Pedelec der Marke Fuerdi.

Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 14:20

    POL-DA: Rüsselsheim: Restaurant im Visier von Einbrechern

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (24.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Darmstädter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld und zwei Überwachungskameras. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:56

    POL-DA: Darmstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Sonntagabend (22.3.), in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr, ein Vereinsheim in der Kranichsteiner Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in einen Aufenthaltsraum. Im Innern durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren