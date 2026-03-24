POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht vier rechtmäßige Eigentümer
Kripo bittet um Hinweise
Darmstadt (ots)
Nach der Sicherstellung von vier mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern.
Bereits am 8. März 2026 stellten Beamten des 1. Polizeireviers ein schwarzes Rennrad der Marke Cube und ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls sicher.
Am vergangenen Montag (16.3.) konnten Polizeikräfte ein grau-rotes Mountainbike der Marke Mirage sicherstellen.
Am Freitagmittag (20.3.) gegen 12 Uhr fanden die Polizisten ein grünes Pedelec der Marke Fuerdi.
Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell