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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Restaurant im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Darmstädter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld und zwei Überwachungskameras.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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