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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Sonntagabend (22.3.), in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr, ein Vereinsheim in der Kranichsteiner Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in einen Aufenthaltsraum. Im Innern durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen und entwendeten eine Schubkarre sowie drei Bierkisten samt Inhalt. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend in Richtung des angrenzenden Bürgerparks das Weite. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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