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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Randalierer im Krankenhaus verletzt Polizisten

Rüsselsheim (ots)

Am Montagabend (23.03.) randalierte ein 27-jähriger Mann gegen 18.30 Uhr im GPR-Klinikum. Er verhielt sich dort zuvor aggressiv gegenüber dem dortigen OP-Personal. Hintergrund dürfte offenbar gewesen sein, dass er bei der Behandlung seiner Freundin in einem Operationssaal störte. Nachdem die Mitarbeiter daraufhin die Polizei verständigt hatten und die Einsatzkräfte den Mann aus dem OP bringen wollten, schlug er einem 29-jährigen Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Aufgrund der hohen Gewaltbereitschaft wurde der Mann, nach mehrfacher Androhung, mittels Distanzelektroimpulsgerät anschließend außer Gefecht gesetzt und festgenommen. Im Rahmen der Festnahme zogen sich insgesamt vier Beamtinnen bzw. Beamte Verletzungen in Form von Prellungen, Stauchungen, Kratz- und Schürfwunden sowie eine Bisswunde zu.

Zur Sicherstellung der Ruhe im Krankenhaus nahmen die Streifen ihn schließlich in Gewahrsam. Der 27-Jährige wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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