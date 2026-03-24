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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Diebe erbeuten Schmuck und Geldbeutel

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Wohnhaus hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.03.) und Sonntagabend (22.03.) drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise in ein Wohnhaus "Am Sand" ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Schmuck sowie einen Geldbeutel samt Inhalt.

Die Polizei in Bischofsheim ist für Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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