Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Dubiose Handwerker verlangen mehr Geld/Polizei nimmt Verdächtige fest

Bischofsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Montagvormittag (23.03.) fünf Männer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren vorläufig festgenommen. Sie sollen versucht haben, einen Hausbesitzer um mehr Geld zu bringen.

Die "Handwerker" boten dem 63-Jährigen einige Tage zuvor an, einen Baum zurückzuschneiden und die Dachrinne zu reparieren. Nachdem sie am Montag die funktionsfähige Dachrinne abgebaut hatten, verlangten sie dann aber anstatt der vereinbarten 450 Euro plötzlich 2000 Euro. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm die fünf Männer in der Folge fest und brachte sie zur Wache. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges zu verantworten haben.

Bei derartigen Maschen bieten dubiose Handwerker ihre Leistung direkt an der Haustür an. Dabei erwecken sie verstärkt den Eindruck, dass es sich hier um eine seriöse Firma handeln könnte. Mit ihrem "fachmännischen Auge" geben sie vor Mängel erkannt zu haben, die umgehend repariert werden müssen. Die anschließend durchgeführten Dacharbeiten sind meist nur mangelhaft und stehen in keinem Verhältnis zu dem geforderten Preis.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens rät die Polizei erneut und eindringlich: Werden Sie immer hellhörig, wenn Ihnen unbekannte Personen Haustürgeschäfte, egal welcher Art, anbieten und melden Sie verdächtiges Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei.

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