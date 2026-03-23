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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Kripo auf den Plan
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Bereich der Darmstädter Innenstadt kam es am Samstagmorgen (21.3.) gegen 7.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 20-Jähriger sowie ein 27-Jähriger zunächst im Herrngarten von mehreren Personen körperlich attackiert und hierbei leicht verletzt. Die bislang unbekannten Täter verfolgten die beiden im Anschluss bis in die Darmstädter Fußgängerzone, flüchteten im weiteren Verlauf jedoch in unbekannte Richtung. Durch Zeugen konnte in diesem Zusammenhang auch ein Knallgeräusch wahrgenommen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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