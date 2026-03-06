PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am PKW eines örtlichen Politikers

Ueckermünde (ots)

Am Donnerstagabend, den 5. März 2026, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass einem örtlich aktiven Politiker in der Eggesiner Straße in Ueckermünde zwei Reifen an seinem privaten PKW, einem Transporter, zerstochen wurden.

Der 60-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung und prüft auch, ob die Tat politisch motiviert sein könnte.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Wer zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr Beobachtungen in der Eggesiner Straße gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:27

    POL-NB: Bootsmotor und Ausrüstung aus Sportboot entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Ostseebad Prerow (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (03. März 2026) gegen 12:00 Uhr, bis Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:00 Uhr, kam es im Ostseebad Prerow zu einem Diebstahl an einem Sportboot. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Boot im Bereich des Sportboothafens des örtlichen Vereins in der Nähe des Hafens Prerow festgemacht. Unbekannte Täter entwendeten ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 07:25

    POL-NB: Anhänger löst sich während der Fahrt und verursacht Unfall

    Viereck (ots) - Bereits am gestrigen Nachmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 321, in Folge dessen drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw Skoda samt Anhänger die L 321 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Torgelow. Kurz vor der Ortschaft Viereck habe sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren