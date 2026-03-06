Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am PKW eines örtlichen Politikers

Ueckermünde (ots)

Am Donnerstagabend, den 5. März 2026, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass einem örtlich aktiven Politiker in der Eggesiner Straße in Ueckermünde zwei Reifen an seinem privaten PKW, einem Transporter, zerstochen wurden.

Der 60-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung und prüft auch, ob die Tat politisch motiviert sein könnte.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Wer zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr Beobachtungen in der Eggesiner Straße gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

