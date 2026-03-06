PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsmotor und Ausrüstung aus Sportboot entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ostseebad Prerow (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (03. März 2026) gegen 12:00 Uhr, bis Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:00 Uhr, kam es im Ostseebad Prerow zu einem Diebstahl an einem Sportboot.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Boot im Bereich des Sportboothafens des örtlichen Vereins in der Nähe des Hafens Prerow festgemacht. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Boot unter anderem den Bootsmotor sowie weitere Gegenstände. Dazu zählen nach derzeitigem Stand unter anderem ein Radio sowie Angelzubehör. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch auf mindestens einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die zuständige Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder auch unbekannte Boote im Bereich des Sportboothafens Prerow beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Barth unter 038231/6720 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Präventionstipps der Polizei zum Schutz vor Boots- und Bootsmotordiebstahl:

   - Sichern Sie Bootsmotoren nach Möglichkeit mit speziellen 
     Motorschlössern oder Diebstahlsicherungen.
   - Entfernen Sie leicht transportierbare Wertgegenstände wie 
     Elektronik oder Angelzubehör aus dem Boot, wenn es 
     unbeaufsichtigt liegt.
   - Dokumentieren Sie Motor- und Seriennummern sowie besondere 
     Merkmale Ihres Bootes und der Ausrüstung.
   - Fotografieren Sie Ihr Boot und die verbauten Geräte zur späteren
     Identifizierung.
   - Achten Sie im Hafenbereich auf unbekannte Personen oder 
     Fahrzeuge und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen 
     frühzeitig die Polizei.

Die Polizei rät zudem, Boote möglichst gut sichtbar oder in überwachten Hafenbereichen festzumachen und sich mit anderen Bootseigentümern über gegenseitige Aufmerksamkeit abzustimmen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 07:25

    POL-NB: Anhänger löst sich während der Fahrt und verursacht Unfall

    Viereck (ots) - Bereits am gestrigen Nachmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 321, in Folge dessen drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw Skoda samt Anhänger die L 321 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Torgelow. Kurz vor der Ortschaft Viereck habe sich ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:02

    POL-NB: Mehrere Straftaten nach Hinweis auf mögliche Trunkenheitsfahrt festgestellt

    Stralsund (ots) - Am Mittwoch, dem 04. März 2026, wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Eine aufmerksame Hinweisgeberin rief im Polizeihauptrevier Stralsund an, und teilte den entsprechenden Verdacht mit. Daraufhin begab sich eine Streifenwagenbesatzung in den Heinrich-Heine-Ring und konnte dort ein entsprechendes Fahrzeug ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:33

    POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung am Stralsunder Hauptbahnhof

    Stralsund (ots) - Am Mittwoch (04. März 2026) holte eine 34-jährige Frau ihren ehemaligen Partner von der Justizvollzugsanstalt Stralsund ab und verbrachte anschließend den Tag mit ihm. Offenbar konsumierten beide massiv Alkohol. In der Folge wurde der 34-jährige Mann aggressiv. Am Stralsunder Hauptbahnhof wurde durch Zeugen beobachtet, dass der Mann die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren