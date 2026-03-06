Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsmotor und Ausrüstung aus Sportboot entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ostseebad Prerow (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (03. März 2026) gegen 12:00 Uhr, bis Donnerstag (05. März 2026) gegen 17:00 Uhr, kam es im Ostseebad Prerow zu einem Diebstahl an einem Sportboot.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Boot im Bereich des Sportboothafens des örtlichen Vereins in der Nähe des Hafens Prerow festgemacht. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Boot unter anderem den Bootsmotor sowie weitere Gegenstände. Dazu zählen nach derzeitigem Stand unter anderem ein Radio sowie Angelzubehör. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch auf mindestens einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die zuständige Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder auch unbekannte Boote im Bereich des Sportboothafens Prerow beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Barth unter 038231/6720 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Präventionstipps der Polizei zum Schutz vor Boots- und Bootsmotordiebstahl:

- Sichern Sie Bootsmotoren nach Möglichkeit mit speziellen Motorschlössern oder Diebstahlsicherungen. - Entfernen Sie leicht transportierbare Wertgegenstände wie Elektronik oder Angelzubehör aus dem Boot, wenn es unbeaufsichtigt liegt. - Dokumentieren Sie Motor- und Seriennummern sowie besondere Merkmale Ihres Bootes und der Ausrüstung. - Fotografieren Sie Ihr Boot und die verbauten Geräte zur späteren Identifizierung. - Achten Sie im Hafenbereich auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen frühzeitig die Polizei.

Die Polizei rät zudem, Boote möglichst gut sichtbar oder in überwachten Hafenbereichen festzumachen und sich mit anderen Bootseigentümern über gegenseitige Aufmerksamkeit abzustimmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell