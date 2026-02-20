POL-HS: In Einfamilienhaus eingebrochen
Erkelenz-Lövenich (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag (18. Februar), 17 Uhr und Donnerstagnachmittag (19. Februar), 14.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Straße Zum Königsberg Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Sie flüchteten unter anderem mit Schmuck.
