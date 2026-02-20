PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Einfamilienhaus eingebrochen

Erkelenz-Lövenich (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (18. Februar), 17 Uhr und Donnerstagnachmittag (19. Februar), 14.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Straße Zum Königsberg Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Sie flüchteten unter anderem mit Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

