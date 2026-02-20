POL-HS: In Einfamilienhaus eingebrochen

Erkelenz (ots) - Ein unbekannter Täter betrat am 19. Februar (Donnerstag) gegen 14.55 Uhr einen an der August-Horch-Straße gelegenen Non-Food-Discounter und begab sich an die Kasse, um Geld zu wechseln. Nach mehrfachem Hin- und Herwechseln verlor die Kassiererin den Überblick. Nachdem sie ihren Kassenbestand überprüfte, fiel ihr auf, dass 50 Euro fehlten. Vermutlich derselbe Mann tauchte dann etwa 20 Minuten später ...

