POL-HS: Dreirädriges Kleinkraftrad gestohlen
Hückelhoven-Doveren (ots)
Unbekannte stahlen in der Schulstraße ein dreirädriges komplett umschlossenes Kleinkraftrad, das am Straßenrand abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 16. Februar (Montag), 10 Uhr und dem 18. Februar (Mittwoch), 9 Uhr.
