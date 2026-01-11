Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Engelskirchen und Gummersbach durchwühlt

Gummersbach; Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8./9. Januar) haben Unbekannte mehrere Autos in Engelskirchen-Wahlscheid, Gummersbach-Niedergelpe und Gummersbach-Hülsenbusch durchwühlt. In Wahlscheid durchwühlten die Unbekannten Autos in der Wahlscheider Straße in der Nähe der Straße "Gosser Weg". Auch im Gosser Weg waren zwei Autos betroffen. In Niedergelpe und Hülsenbusch machte sich die Unbekannten an Autos in der Straße "Am Kolmichsiefen", in der Bergwaldstraße, in der Dr.-Wiefel-Straße und in der Schwarzenberger Straße zu schaffen. Die Autos waren zum Teil unverschlossen. An einem Fahrzeug schlugen sie die Seitenscheibe ein. Insgesamt durchwühlten die Unbekannten etwa 12 Autos und erbeuteten Bargeld, Zigaretten, eine Sonnenbrille und einen Laptop. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

