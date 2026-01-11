PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 89-Jähriger von Trickdieb bestohlen

Waldbröl (ots)

Ein 89-Jähriger aus Waldbröl war am Freitag (9. Januar) gegen 13 Uhr in einer Bank in der Kaiserstraße, um Geld abzuholen. Als er wieder an seinem Auto war, fragte ihn ein Unbekannter nach Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior holte sein Portemonnaie hervor, und gab dem Unbekannten das Wechselgeld. Als der 89-Jährige wenig später in einer Drogerie bezahlen wollte, stellte er fest, dass das zuvor abgehobene Geld weg war. Der Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte schwarze dunkle Haare und trug eine helle, gemusterte Jacke sowie eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:05

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

    Gummersbach (ots) - Unbekannte versuchten zwischen 21:15 Uhr am Freitag (9. Januar) und 05:40 Uhr am Samstag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Auf der Brück" einzubrechen. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:35

    POL-GM: Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

    Nümbrecht (ots) - Am frühen Morgen des 9. Januar (Freitag, 6:35 Uhr) kam es auf der L350 bei Friedenthal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Ein 58-Jähriger aus Neunkirchen fuhr mit seinem Lkw auf der L350 aus Richtung Müllerhof in Fahrtrichtung Marienberghausen. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 58-jährigen Gummersbachers, welcher in ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:55

    POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

    Wiehl (ots) - Als Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Freitag (9. Januar) gegen 3 Uhr auf dem Betriebsgelände in der Straße "Am Verkehrskreuz" eintrafen, bemerkten sie zunächst ein geparktes Auto mit geöffneter Heckklappe, welches auf einem Feldweg unmittelbar neben dem Gelände stand. Kurz darauf erblickten sie eine Person, welche vom Gelände in Richtung des geparkten Pkw lief und dann fußläufig über den Feldweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren