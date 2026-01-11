Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 89-Jähriger von Trickdieb bestohlen

Waldbröl (ots)

Ein 89-Jähriger aus Waldbröl war am Freitag (9. Januar) gegen 13 Uhr in einer Bank in der Kaiserstraße, um Geld abzuholen. Als er wieder an seinem Auto war, fragte ihn ein Unbekannter nach Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior holte sein Portemonnaie hervor, und gab dem Unbekannten das Wechselgeld. Als der 89-Jährige wenig später in einer Drogerie bezahlen wollte, stellte er fest, dass das zuvor abgehobene Geld weg war. Der Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte schwarze dunkle Haare und trug eine helle, gemusterte Jacke sowie eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

