POL-HS: Einbruch in leerstehendes Lager
Heinsberg-Oberbruch (ots)
In der Nacht auf Mittwoch (18. Februar) drangen unbekannte Personen an der Parkstraße in leerstehende Lagerräumlichkeiten ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet.
