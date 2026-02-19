PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in leerstehendes Lager

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (18. Februar) drangen unbekannte Personen an der Parkstraße in leerstehende Lagerräumlichkeiten ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

