Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Maskierter stürmt in Tankstelle
Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Kurz vor 21 Uhr lief eine maskierte Person am Abend des 14. Februar (Samstag) in die Shell-Tankstelle an der Jülicher Straße und rannte sofort hinter die Verkaufstheke. Der zu diesem Zeitpunkt anwesende Mitarbeiter fühlte sich bedroht und verließ daraufhin den Kassenbereich. Die vermutlich männliche Person machte sich kurz an der Kasse zu schaffen und lief danach in die Büroräume im rückwärtigen Bereich des Tankstellengebäudes. Von dort gelangte er über einen Hinterausgang auf die Straße und flüchtete zu Fuß in Richtung Doveren. Der Täter war schlank und zwischen 170 und 180 Zentimeter groß. Er trug einen orangefarbenen Kapuzenpullover mit einem kleineren schwarzen Schriftzug im Bereich des Rückens, blaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Zudem hatte er sich mit einer schwarzen Ski-Maske vermummt. Wem ist der Unbekannte aufgefallen und wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

