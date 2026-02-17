POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Hückelhoven: Am Landabsatz (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Zum Mahracker (Btm) - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphof (Alkohol) - Wassenberg: Am Stadtrain/Nordstraße (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg-Dremmen: Sootstraße - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße - Wegberg-Isengraben: In Isengraben - Hückelhoven: Jülicher Straße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
In
- Gangelt-Hastenrath: Schulstraße - Erkelenz-Lövenich: Dingbuchenweg - Wegberg: Immanuel-Kant-Straße
wurden bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.
