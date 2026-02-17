Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Hückelhoven: Am Landabsatz (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Zum Mahracker (Btm) - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphof (Alkohol) - Wassenberg: Am Stadtrain/Nordstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Dremmen: Sootstraße - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße - Wegberg-Isengraben: In Isengraben - Hückelhoven: Jülicher Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Gangelt-Hastenrath: Schulstraße - Erkelenz-Lövenich: Dingbuchenweg - Wegberg: Immanuel-Kant-Straße

wurden bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

