Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Hückelhoven: Am Landabsatz (Alkohol)
   - Hückelhoven-Ratheim: Zum Mahracker (Btm)
   - Hückelhoven-Hilfarth: Kaphof (Alkohol)
   - Wassenberg: Am Stadtrain/Nordstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg-Dremmen: Sootstraße
   - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße
   - Wegberg-Isengraben: In Isengraben
   - Hückelhoven: Jülicher Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

   - Gangelt-Hastenrath: Schulstraße
   - Erkelenz-Lövenich: Dingbuchenweg
   - Wegberg: Immanuel-Kant-Straße

wurden bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

