POL-HS: Geldbörse aus Auto entwendet
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
In der Straße Zum Feldchen gelangten Unbekannte bereits zwischen dem 11. Februar (Mittwoch), 18.30 Uhr und dem 12. Februar (Donnerstag), 8 Uhr, in den Innenraum eines Autos und entwendeten eine Geldbörse, in der sich diverse persönliche Ausweisdokumente befanden.
